По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, инициатива на всей линии фронта в зоне спецоперации остается за Вооруженными Силами РФ. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что за последние сутки российским войскам удалось продвинуться вперед более чем на 90 направлениях. Движение и успех под Купянском — это итог давления на всех участках.

По мнению парламентария, российская армия непременно сумеет развить и далее свое преимущество, то есть на иных участках линии боевого соприкосновения. Вооруженные Силы РФ по-прежнему владеют инициативой на всей линии фронта.

Ранее он заявил об отсутствии изменений в ходе СВО после победы Трампа в США.