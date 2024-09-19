По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, деятельность злоумышленников рано или поздно завершится, и бывший адвокат Эльман Пашаев не является исключением. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что известно: сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет.

По мнению парламентария, мошенники не отбрасывают никакой тени на Вооруженные Силы РФ, потому что это могучий организм, решающий важные задачи. Таким образом, «никакая шантрапа» не измажет работу российской армии.

Ранее адвокат Александр Добровинский отказался от комментариев по задержанию Пашаева.