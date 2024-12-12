По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Картаполова, Москва не обязана предупреждать Незалежную о возможном ударе «Орешником», однако ответ на обстрел Таганрога с применением американских ракет ATACMS обязательно последует. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что времена, когда украинскими властями можно было разговаривать по-рыцарски, прошли, а сегодня это мерзкие беззастенчивые подлецы, поэтому ответ должен быть только таким.

По мнению парламентария, согласно ранее принятым договоренностям Россия обязана за полчаса до пуска предупредить об этом Вашингтон, потому что речь идет о баллистической ракете.

Ранее дипломат Долгов заявил, что Россия может послать Украине еще один сигнал «Орешником».