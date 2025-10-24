Учащение случаев обстрелов жилой инфраструктуры России со стороны Украины является прямым следствием военных неудач киевского режима на передовой. С таким заявлением в интервью «Ленте.ру» выступил член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что независимо от того, какая силовая структура Украины — ВСУ, СБУ или другие — выполняет приказ, вся ответственность за удары по гражданским объектам лежит лично на Владимире Зеленском как на верховном главнокомандующем.

«То, что они все чаще наносят удары по жилым домам, объясняется тем, что у них не получается добиться успеха на поле боя», — констатировал Колесник.

По его мнению, стратегической целью таких атак является запугивание гражданского населения и попытка спровоцировать социальное недовольство внутри России. Депутат допустил, что подобные решения могут приниматься не только в Киеве, но и координироваться с западными кураторами из недружественных европейских государств и Великобритании.

