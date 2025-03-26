Депутат Колесник пояснил указ президента РФ о ротации войск в зоне спецоперации

По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Колесника, ротация войск в зоне специальной военной операции даст возможность сменить уставших бойцов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что замена состава является не только вопросом справедливости, а также и стратегической необходимостью. За последние полтора года удалось подготовить качественный резерв, что ранее было нелегко в связи с дефицитом опытных бойцов. Тем не менее ротация будет постепенной и состоится по строго регулируемым военным указам.

По мнению парламентария, те бойцы, которые сегодня находятся в резерве, должны постепенно заменять тех, кому ротация будет разрешена в соответствии с указами президента, это больше касается военных законов, а не общегражданских.

Он отметил, что российская армия продолжает наступление в ходе СВО.

Ранее Путин ответил на вопрос Прилепина о ротации военных РФ в зоне СВО.