Депутат Колесник пояснил вероятность новой волны мобилизации
В Госдуме заявили, что в новой волне мобилизации нет необходимости
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По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Колесника, в новой волне частичной мобилизации в нашей стране нет смысла, даже намека на это нет, поскольку на сегодняшний день у российской армии хватает сил для проведения ротации. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что новобранцев без опыта не отправляют в зону боевых действий. Ряд военных не вернутся до победного конца, станут достигать цели спецоперации и вместе с ребятами, которые подойдут, выполнят задачи, поставленные главой государства.
Ранее сенатор Карасин оценил возможный ответ Киева на требование РФ о прекращении мобилизации.