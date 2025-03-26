Депутат Колесник пояснил вероятность новой волны мобилизации

По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Колесника, в новой волне частичной мобилизации в нашей стране нет смысла, даже намека на это нет, поскольку на сегодняшний день у российской армии хватает сил для проведения ротации. Об этом сообщает NEWS.ru.