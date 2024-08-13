Депутат Колесник: Россия сделает все возможное, чтобы освободить попавших в плен чеченцев

Россия приложит все усилия, чтобы обменять попавших в украинский плен во время боев в Курской области чеченцев и других российских бойцов, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник порталу «Лента.ру».

Также он поспорил с командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым, который сказал, что для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен. По мнению Колесника, Алаудинов высказался таким образом на эмоциях.

«Сделаем все возможное, чтобы вернуть всех ребят, которые попали в плен. Без разницы, русские это или чеченцы. А здесь уже решим, кто как в плен попал, посмотрим, по-разному люди попадают туда», — сказал депутат.

Колесник выразил уверенность, что никто из бойцов не сдался в плен добровольно.

Ранее Апты Алаудинов рассказал, что пять чеченских военнослужащих попали в украинский плен в Курской области. Он отметил, что эти бойцы не состояли в спецназе «Ахмат». Также Алаудинов подчеркнул, что ни о какой массовой сдаче в плен речи идти не может.