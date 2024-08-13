Алаудинов: пять «Кадыровцев» сдались в плен в Курской области
Фото: [freepik.com]
Пять военных из армии «Ахмат-Чечня» сдались в плен украинским боевикам в Курской области. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил российский чеченский военный деятель генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.
По словам Алаудинова, в плен попали три стрелка и два связиста. Мужчина призвал не распространять слухи о том, что противник массово захватывает бойцов из армии Рамзана Кадырова.
Апти Алаудинов заявил, что уже знает имена и фамилии всех пленных, по его мнению, для «Кадыровца» нет ничего более унизительного и позорного, чем попасть в оккупацию Вооруженных сил Украины.
«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», — добавил генерал-майор.
Также он заметил, что его подопечным удалось ликвидировать большое количество украинской техники в боях 13 августа.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отчитался об уничтожении колонны техники армии ВСУ под Курском,