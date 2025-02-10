Депутат Колесник счел необходимостью наказать всех причастных к терактам в России
В Госдуме заявили о необходимости жесткого наказания причастных к терактам
Фото: [Медиасток.рф]
По словам члена Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Колесника, всех причастных к терактам на территории нашей страны следует жестко наказывать. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что необходимо отвечать на те вызовы, которые встали перед Россией.
По мнению парламентария, в связи с действиями Службы безопасности и Главного управления разведки Украины страдают мирные граждане. Если гибель на фронте еще можно как-то понять, тем не менее, когда страдают обычные люди, не принимающие участие в военных действиях, ситуация становится недопустимой.
Он подчеркнул, что при жестком наказании с террористов будет другой спрос, более жесткий.
Ранее сообщалось, что организатор покушения на Прилепина намерен отказаться от гражданства РФ.