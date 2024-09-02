По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Колунова, обстрел детского сада в Белгороде является трусливой и подлой террористической атакой украинской армии. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что это единственное, чему смогли научить украинцев «бравые» натовские инструкторы, то есть бить по мирным городам, селам и деревням, убивать мирных жителей. Тем не менее ни о какой военной подготовке, навыках владения оружием или техникой речи не идет.

По мнению парламентария, для того чтобы чему-то серьезному научить, надо самим что-то уметь.

Он отметил, что все помнят убийства солдатами альянса мирных жителей в Югославии четверть века назад, однако за это время стратегия ведения боевых действий у Запада не изменилась.

Ранее сообщалось, что число раненых по итогам украинского удара по Белгороду выросло до 46 человек.