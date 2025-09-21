Депутат Колунов предупредил о наказаниях за незаконный сбор грибов

Сбор грибов в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых природных территориях может обернуться для россиян административным штрафом до 4 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«В лесах Москвы и Подмосковья продолжается "грибной сезон" – теплая осень делает свое дело, например, опят полно. Но к сбору грибов важно подходить с умом. Во-первых, необходимо четко понимать, в каком месте вы планируете собирать грибы. Сбор грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях может повлечь административный штраф в рамках статьи 8.39 КоАП РФ. На физлиц – в размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей», — отметил парламентарий.

Особое внимание, по его словам, следует уделять краснокнижным грибам. При доказанном умысле за их сбор предусмотрена уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ. Наказание может включать лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом от 1,5 до 3 миллионов рублей. Перечень особо ценных грибов устанавливается правительством и региональными властями.

Колунов подчеркнул, что строгие меры направлены на сохранение биоразнообразия и защиту редких видов флоры. Если вы плохо разбираетесь в грибах — лучше найти опытного компаньона или вовсе не рисковать, заключил депутат.

Ранее нотариус рассказал, какую недвижимость можно подарить.