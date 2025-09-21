Нотариус рассказал, какую недвижимость можно подарить
Юрист Кашурин: участок с незарегистрированными постройками нельзя подарить
Не всякую недвижимость можно оформить в подарок даже близкому человеку, рассказал агентству Прайм нотариус Иван Кашурин.
По его словам, прежде всего объект должен быть юридически зарегистрирован на имя дарителя, при этом нужно соблюдать все требования закона.
«Бывает, что квартира получена по наследству, но человек не обращался к нотариусу, а принял ее фактически. То есть, он был прописан в жилом помещении вместе с близким родственником на момент его смерти, остался там жить, оплачивает коммунальные платежи. Прежде чем такую квартиру кому-то дарить, ее нужно оформить в собственность по бумагам», — пояснил эксперт.
Запрещено дарить земельные участки с незарегистрированными постройками, имущество под арестом или в залоге. Купленное в браке жилье можно подарить только с согласия супруга, а подарить чужую долю квартиры целиком нельзя.
Кроме того, дарение не должно использоваться для прикрытия других сделок, например мены или купли-продажи — нотариусы отслеживают такие нарушения. Квартиру, приобретенную на средства материнского капитала, также нельзя подарить: ее можно только продать, предварительно выделив доли супругу и детям и получив разрешение органов опеки, подчеркнул Кашурин.
