По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Колунова, реклама американских истребителей была хорошей, из-за чего в Незалежной у всех создалось впечатление об их непобедимости, тем не менее реальное положение дел все расставило по своим местам: эти «всемогущие» F-16 уничтожаются так же, как и европейские самолеты. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что российская авиация и артиллерия данный миф успешно развенчали, когда был первый «всемогущий» уничтожен.

По мнению парламентария, следует военнослужащих, вычисливших американский истребитель, отвечавших за наводку и удар по нему, представить к государственным наградам, так как они продемонстрировали всему миру, что американские военные самолеты ничем не отличаются от европейских истребителей, сбиваемых российскими войсками десятками.

Ранее СМИ раскрыли первое уничтожение истребителя F-16 ВСУ.