При атаке по Староконстантиновскому аэропорту, который расположен в Хмельницкой области, предположительно, ликвидировали первый истребитель F-16 из арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 28 августа, сообщил телеграм-канал Shot.

Авторы публикации утверждают, что современные западные истребители находились на территории аэропорта в момент атаки. Позднее они покинули аэродром и вернулись туда через несколько часов, по ним был открыт повторный огонь. Отмечается, что во время обстрела российские солдаты могли уничтожить один из F-16.

Накануне о нанесении удара по Староконстантинову отчитался координатор николаевского подполья. По его словам, итогом некоторых атак армии России стали взрывы и выброс пламени.

Ранее сообщалось о том, что российские солдаты-артиллеристы уничтожили группу штурмовиков противника из 82-й бригады в Курской области.