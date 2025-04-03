Депутат Матвеев призвал запретить курьерам ездить на электровелосипедах

По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Матвеева, курьеров на электровелосипедах и электросамокатах необходимо переместить с тротуаров на проезжую часть. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что позже курьерам вовсе запретят пользование указанными средствами.

По мнению парламентария, не исключено, что ограничение передвижения по тротуарам для доставщиков может стать промежуточным этапом перед запретом для них пользоваться электрическими видами СИМ. Для больших городов в целом полное закрытие служб доставки продуктов не обернется катастрофой, поскольку вся эта деятельность курьерская по доставке продуктов питания является необязательным сервисом.

Ранее сообщалось, что власти обсуждают запрет на езду по тротуарам на электросамокатах.