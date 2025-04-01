В РФ могут запретить езду по тротуарам на электросамокатах: власти обсуждают новые ПДД

Российские власти рассматривают внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД), касающиеся передвижения на электросамокатах и электровелосипедах. Об этом стало известно РБК. 26 марта в правительстве РФ прошло совещание по внесению поправок в ПДД.

Одной из ключевых инициатив является запрет на передвижение таких средств по тротуарам для повышения безопасности пешеходов.

Предлагаемые поправки включают ряд изменений. Так, например, электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт будут классифицироваться как средства индивидуальной мобильности (СИМ), тогда как более мощные электровелосипеды будут отнесены к мопедам.

Также правила могут запретить движение всех СИМ по тротуарам. Граждане, управляющие самокатами и велосипедами, должны буду обязательно носить шлемы, а минимальный возраст для эксплуатации СМИ могут повысить с 14 до 16 лет. Кроме того, рассматривает запрет на передвижение на СИМ двух и более человек одновременно.

Вместе с полным запретом обсуждаются и альтернативные меры, такие как приоритетное движение электросамокатов и электровелосипедов по велодорожкам, правому краю дороги, а в последнюю очередь — по тротуарам. Водители СИМ будут самостоятельно определять приоритет движения.

Министерство транспорта РФ представило проект закона о регистрации электровелосипедов и электросамокатов, который может вступить в силу в 2026 году. Законопроект также включает наказание за превышение скорости и управление в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет РБК, представители таких компаний, как Whoosh и «МТС Юрент», поддерживают инициативу властей, но подчеркивают, что детали нововведений требуют дальнейшей проработки.

В Ассоциации операторов микромобильности считают, что электросамокаты должны иметь отдельные зоны, чтобы избежать конфликтов с пешеходами и автомобилями. В то же время в компании «INFOLine-Аналитики» указали на недостаток велодорожек в стране, из-за чего введение нового регулирования может столкнуться с проблемами.

Эксперты утверждают, что изменения в ПДД могут создать дополнительные риски для шеринговых компаний, а также привести к снижению доходов от услуг проката. Именно курьеры чаще всего используют электросамокаты и электровелосипеды для выполнения заказов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали москвичей, похитивших велосипеды и самокат.