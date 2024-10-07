Депутат Милонов пояснил необходимость более строго наказания для экстрасенсов и гадалок

В нижнюю палату парламента внесена инициатива о запрете деятельности магов и экстрасенсов. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, Уголовный кодекс РФ не может дать всей полноты наказаний указанному виду страшных преступлений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что магических шарлатанов всегда надо судить с отягчающих позиций, поскольку их жажда наживы всегда стоит человеческих жизней, здоровья и благополучия.

По мнению парламентария, при этом сейчас также ведется работа над запретом рекламы магических услуг, чтобы «очистить» от этого «зла» информационное пространство.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести уголовное наказание за гадания и привороты.