В нашей стране планируется ужесточить меры для уклонистов от воинского учета: теперь за его игнорирование могут лишать приобретенного гражданства, а нижний возраст для принятия присяги понизят до 14 лет. Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов оценил данную инициативу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, приобретенное гражданство вовсе не является подарком от России тем, кто приезжает сюда из своих стран и желает жить в условиях цивилизации и прогресса. Так, прежде всего гражданская ответственность должна распространяться на всех членов семьи нового гражданина, в противном случае могут образоваться национальные анклавы внутри российских городов. Так, если в Германии и Франции мигранты убивают культуру, безопасность и экономику своих новых родин, то Россия не должна повторять указанных ошибок.

Парламентарий пояснил, что инициатива по ужесточению требований к воинскому учету для новых граждан является шагом к укреплению государственной системы и сохранению национальных интересов, то есть данный документ обязывает нести ответственность перед страной, ее законами и традициями.

По его мнению, в условиях глобальных вызовов России важно сохранить единство общества, не допуская появления замкнутых этнических анклавов, где законы государства станут игнорироваться. Так, на примере ошибок стран Старого Света хорошо видно, к чему приводит чрезмерная толерантность.

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