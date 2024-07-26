Депутат Немкин назвал главные признаки прослушки на телефоне

Признаками, указывающими на наличие прослушки в телефоне могут быть быстрое нагревание смартфона, слышимый шум и эхо во время телефонных разговоров, а также повышенное потребление интернет-трафика. Соответствующее предупреждение сделал депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Он напомнил о том, что проверка своего гаджета на прослушку является важным шагом на пути к конфиденциальности и безопасности личных данных. В первую очередь депутат посоветовал обращать внимание на необычное для смартфона поведение: быстрый расход батареи, частые перегревы и странные шумы. По словам Немкина это – явные признаки присутствия шпионского ПО на телефоне.

Он также посоветовал проверить использование мобильных данных и расход трафика, так как такое ПО зачастую передает информацию через интернет, что можно отследить по количеству потраченного трафика. Для выявления шпионажа, он посоветовал сравнить расход трафика за последние несколько месяцев.

Ранее Немкин рассказал, что на Украине работают тысячи мошеннических колл-центров.