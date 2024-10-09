Депутат Нилов: необходим жесткий контроль за перемещением мигрантов и их деятельностью

По словам депутата нижней палаты парламента Ярослава Нилова, государство должно отрегулировать миграционный вопрос, начиная от контроля при приезде, при пересечении границы – снимать отпечатки пальцев. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что те, кто совершал преступления, правонарушения, кому въезд закрыт, не должны попадать сюда.

По мнению парламентария, необходим жесткий контроль за перемещением, за проживанием, за трудоустройством и за заработанными деньгами, отправляемыми ими на родину.

Ранее эксперт Никонов определил ключевое условие сокращения преступности среди мигрантов в РФ.