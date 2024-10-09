Эксперт Никонов определил ключевое условие сокращения преступности среди мигрантов в РФ

По словам члена Координационного совета Союза политэмигрантов Дмитрия Никонова, закон об ужесточении ответственности мигрантов при совершении преступлений может нарушать принцип равенства, однако у нашей страны имеются для этого серьезные аргументы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что в этом случае заслуживает внимания проблема экспорта терроризма, особенно из Средней Азии в Россию. В такой ситуации человек с двойным гражданством должен нести повышенную ответственность.

По мнению эксперта, одного принятия законов недостаточно, необходимо также повышать уровень правосознания мигрантов, чтобы они осознавали свою ответственность перед государством и обществом, где живут. При этом данную следует начинать еще на территории стран, откуда мигранты приезжают.

Он отметил, что аналогичные законодательные инициативы направлены на защиту граждан РФ, тем не менее иногда являются популизмом и идут вразрез с российским законодательством, в связи с чем к их рассмотрению следует подходить очень осторожно и тщательно, привлекая экспертов в области права.

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