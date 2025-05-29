Депутат Рады Дмитрук назвал Зеленского координатором террора

По словам депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, подрыв в Ставрополе заместителя мэра и ветерана СВО Заура Гурциева является делом рук киевского режима. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что это подлый и низкий теракт, сам главарь киевского режима является координатором террора без морали, без границ и без законов.

По мнению украинского парламентария, пока Зеленский находится у власти, никто не может чувствовать себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что камеры засняли момент смерти замглавы Ставрополя Гурциева.