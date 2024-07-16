Депутат Рады Камельчук: прохождение военной медкомиссии в среднем занимает 5-7 минут

Безопасность

Фото: [Викимедиа]

Прохождение военной медкомиссии в среднем занимает 5-7 минут, рассказал на украинском телевидении депутат Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Он уверен, что таким образом нормально пройти обследование невозможно.

В результате в украинскую армию попадают люди с хроническими заболеваниями, которые не способны выполнять боевые задачи. Впоследствии они могут быть демобилизованы, получить военную инвалидность и рассчитывать на дополнительные выплаты от государства, посетовал нардеп.

Ранее военнопленный ВСУ Роман Бессонов рассказал, что украинское командование посылает мобилизованных солдат на верную смерть. Он призвал своих колеблющихся сослуживцев сдаваться в российский плен, чтобы сохранить себе жизнь.

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