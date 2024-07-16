Военнопленный ВСУ: украинское командование отправляет мобилизованных на верную смерть

Военнопленный ВСУ Роман Бессонов призвал своих колеблющихся сослуживцев сдаваться в русский плен, чтобы сохранить себе жизнь. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны РФ.

Украинец получил повестку в армию, но проигнорировал ее, зато не смог укрыться от патруля ТЦК.

Едва обученных бойцов отправили удерживать позиции в подвале одного из зданий. Обещали прислать помощь из некоего иностранного легиона. Однако вскоре выяснилось, что это обман. Бессонов решил не участвовать в бессмысленной бойне и сдался в плен.

«Нам говорили, что русские в плену пытают, бьют, ломают руки и ноги, обливают холодной водой. Все это оказалось ложью, как и многое другое. Нас напоили, накормили, к нам нормально относятся», – говорит Роман Бессонов.

Ранее военнопленный ВСУ Вадим Демчинский также констатировал, что лучше сразу сдаться в плен, поскольку украинское командование считает мобилизованных солдат пушечным мясом.