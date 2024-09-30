Депутат Разворотнева перечислила способы предотвратить взрывы баллонов в квартирах

Сегодня ночью в квартире жилого дома в столичном ЖК «Селигер Сити» произошел взрыв газовых баллонов и пожар. Заместитель председателя Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, почему это произошло и какие изменения необходимо внести в законодательство, чтобы избежать такого в дальнейшем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, на данный момент необходимы действия, запрещающие размещать в жилых домах газовые баллоны объемом свыше пяти литров, то есть более одного баллона.

Парламентарий пояснила, что состав преступления может значительно различаться в ситуациях, когда рабочие просто принесли баллон и там оставили, или же была нарушена техника безопасности. Кроме того, о начале любых ремонтных работ нужно информировать либо управляющую компанию, либо председателя совета дома.

По ее мнению, нужен законопроект, согласно которому хотя бы собственники дома на общем собрании смогут принимать так называемые уставы дома и вносить нормы в добровольном порядке. Так, взрывов в столичном доме не произошло бы, если бы там хорошо работала вентиляция и не была забита.

Ранее эксперт по ремонту квартир Данила Шевченко назвал причины взрыва натяжных потолков.