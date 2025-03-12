По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Романова, тридцатидневная пауза в военных действиях выгодна лишь Киеву, в связи с чем Москва не станет принимать такое предложение. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что выгода в том, что киевский режим на передовой с каждым днем теряет свои позиции. Поэтому передышка им необходима всего лишь для усиления позиций.

По мнению парламентария, режим Зеленского, которому осталось совсем недолго, старается предпринять жалкие попытки усыпить бдительность России. Тем не менее на условия главаря киевского режима, который не имеет даже юридических полномочий вести переговоры, никто не согласится.

Он подчеркнул, что это очередные обманы со стороны Киева, которые точно не будут восприняты всерьез никем из наших лиц, которые принимают решения.

Ранее журналист Осташко заявил, что для согласия России на перемирие нужны несколько шагов.