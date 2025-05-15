По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, несмотря на то, что фашистские планы стран Старого Света сохраняются до сих пор, попытки развалить Россию окажутся тщетными, что давно пора признать. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в действительности сегодня нацистские потомки, пришедшие к власти в ряде государств европы, снова не смогли, как и их фашиствующие деды, реализовать коварные, далеко идущие, агрессивные планы, которые направлены на разрушение России.

По мнению парламентария, любое вторжение войск коллективного Запада на территорию Незалежной, создающее угрозу России, расценится Москвой как прямая агрессия. Ответные действия приведут к радикальной эскалации и нанесению по противнику удара, последствия которого окажутся разрушительными и неприемлемыми.

Он подчеркнул, что западному агрессору следует изначально трезво взвесить все за и против, прежде чем решиться вновь разделить неприглядную судьбу своих проигравших нацистских пращуров. В случае открытой конфронтацией с Россией Европа попросту утратит свои былые границы, поскольку окажется поделена между двумя сверхдержавами — Россией и США.

Ранее польский политик раскрыл планы НАТО ввести войска на Украину в начале спецоперации.