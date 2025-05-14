Руководство Североатлантического альянса планировало ввести свои войска на украинскую территорию еще в самом начале специальной военной операции. Об этом сообщил Ярослав Качиньский, глава польской партии «Право и справедливость», которая находится в оппозиции правительству. Его слова привело РИА Новости.

В 2022 году возглавляемая политиком партия находилась у власти. Он заявил, что у НАТО существовал в марте 2022 году план по вводу своих войск на Украину, чтобы помочь Киеву, а также создать сложности для действий ВС РФ.

«Я знал, какие были планы в том числе с американской стороны. Миротворческая миссия должна была войти в район Винницы и Житомира», — указал Качиньский.

Он добавил, что на момент существования таких планов Киев был фактически окружен российской армией.

Ранее западная пресса заявила, что за последние три года в Польше заметно ухудшилось отношение к украинским беженцам. С неприятием сталкиваются как школьники, так и взрослые, которые, например, стоят в очереди на прием к врачу. По утверждению прессы, украинские граждане стали избегать говорить на улицах на родном языке.