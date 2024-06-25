Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил о том, что на полуострове сформирована достаточная военная группировка для того, чтобы отражать агрессию Украины. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 24 июня, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Депутат указал на то, что глава украинского ГУР Буданов* забыл о том, что полуостров за последний десяток лет успел пережить различные виды блокад и им все равно не удалось уничтожить жителей Крыма. Шеремет напомнил Буданову* о поговорке: «Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать».

Собеседник агентства также заверил, что на Крыме сформирована достаточная военная группировка для того, чтобы отразить агрессию противника и ликвидации его командных пунктов.

Ранее военный эксперт Прохватилов выразил мнение, что Зеленский толкает украинские ВС в наступление.