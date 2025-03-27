В Госдуме заявили о важности обязательных военных сборов России
Депутат Шеремет пояснил необходимость поддержания боевой готовности россиян
Фото: [Медиасток.рф]
По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, в нашей стране необходимо ввести практику обязательных военных сборов для граждан, которые находятся в запасе. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что данная инициатива необходима для поддержания боевой готовности, чтобы иметь возможность дать отпор любому агрессору.
По мнению парламентария, важно помнить пророческие слова Александра III: «У России есть только два союзника — ее армия и флот».
Ранее сообщалось, что более 1,4 тыс. школьников Подмосковья прошли основы военной подготовки с начала года.