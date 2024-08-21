По словам члена Комитета нижней палаты парламента по безопасности Адальби Шхагошева, Служба внешней разведки Великобритании принимала участие в подготовке бойцов украинской армии и организации атаки на Курскую область. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он уточнил, что министр обороны Великобритании Джон Хили тем временем заявлял о праве украинских войск на вторжение в российский регион. Таким образом, высказывания Хили являются операцией «Прикрытие».

По мнению парламентария, высказывания британских высокопоставленных лиц, включая премьер-министра Кира Стармера, о планах расширить поддержку Киева говорят о совместной работе Туманного Альбиона и Незалежной.

Он подчеркнул, что британским спецслужбам всегда было «плевать на людские потери» при планировании диверсий.

Ранее военные эксперты проанализировали удары ВСУ по мостам в Курской области.