Военные эксперты проанализировали удары ВСУ по мостам в Курской области

Аналитики «Военной хроники» изучили атаку ВС Украины на мосты в Курской области, передает RT . Противник активно пускал в ход РСЗО HIMARS, но мог добить одну переправу с помощью истребителя.

Специалисты считают, что атака на мосты была нужна для сдвига российских войск из крупного района боевых действий. Речь про локацию, протяженностью 35—40 км.

Мост в Глушкове 16 августа стал первой целью. С первого раза у украинских сил уничтожить переправу не удалось: тогда в ход активно запускали американскую установку HIMARS. Российские силы, операторы БПЛА, обнаружили угрозу. Был применен «Искандер». Потери западной техники оказались серьезными: множество Patriot/IRIS-T вышли из строя.

«А теперь самое интересное. Восточнее трех мостов, из-за которых, если верить тем же блогерам, началась „изоляция театра военных действий“, сохраняется внушительный коридор, по которому российская армия… может спокойно передвигать войска. И делать это можно без наведения понтонных переправ и каких-либо ограничений. Просчитались, но где?» — добавляется в материале.

Аналитики считают, что ВСУ добивали мост с помощью МиГ-29 с авиабомбами. Истребитель долетел, совершил маневр, сбросил снаряд и вернулся на дозаправку. Однако там же в Днепропетровске аэродром накрыли «Искандером».

Напомним, что автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области был уничтожен ВС Украины 16 августа. Это отрезало людей от эвакуации наземным способом.

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