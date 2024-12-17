По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Юрия Швыткина, украинский лидер кидает на убой украинских военных. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что глава киевского режима продемонстрировал истинное лицо, отказавшись вызволять пленных солдат украинской армии, поэтому бойцы должны наконец задуматься над тем, что они являются заложниками ситуации Зеленского.

По мнению парламентария, это значительный показатель для украинского народа, что из себя представляет их лидер. Помимо свержения Зеленского внутри страны или уничтожения со стороны отечественных подразделений, иных путей быть не может.

Он призвал жителей страны критически оценить отказ Зеленского от обмена пленными с Россией.

Ранее Зеленский похвастался новыми украинскими ракетами-дронами «Паляница» и «Пекло».