По словам члена Комитета нижней палаты парламента по обороне Юрия Швыткина, украинский лидер сильно заблуждается, считая, что сможет заставить жителей РФ выступить против президента Владимира Путина. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что Незалежную ожидает безоговорочная капитуляция или полное уничтожение. Украинцы стали заложниками геополитики профашистской линии режима, поддерживаемой западными странами.

По мнению парламентария, российская армия ведет бои с украинскими войсками максимально честно, нанося удары лишь по объектам военной инфраструктуры, а настроения внутри России свидетельствуют о полной народной поддержке действий президента РФ.

Ранее профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил, что провал ВСУ в Курской области грозит капитуляцией Украины.