Профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала назвал худший сценарий развития операции ВСУ в Курской области.

По мнению эксперта, поражение украинской армии под Курском может привести к капитуляции Киева.

Так Карло Масала ответил он вопрос о том, что будет, если атака ВСУ на Курску область закончится тактическим поражением.

Если армия Украины не сможет удержать позиции в Курской области, а в Донбассе будут наступать ВС РФ, то президент Украины будет вынужден согласиться провести мирные переговоры и признать, что его страна в этом военном конфликте потеряет 25-27% территорий. Для Украины это худгий вариант развития событий, сказал Карло Масала в эфире новостной передачи Tagesschau телеканала ARD.

Ранее сообщалось о том, что депутат Свинцов считает, что разрешение ВСУ бить по России ракетами ATACMS не окажет влияния на ход спецоперации.