Депутат Слуцкий предложил расширить систему оперативного информирования населения о ЧС

По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, в нашей стране следует расширить систему оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях и обеспечить межведомственную координацию на базе облачной платформы ГосТех. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что можно использовать СМС, звонки и оповещения в соцсетях с официальной и оперативной информацией о произошедшем ЧС.

По его мнению, пока люди найдут официальную информацию, может начаться паника. Власти используют для информирования установленные регламентами ЧС каналы: телевидение, радио, наружное оповещение.

Он отметил, что вся координация в этом случае должна осуществляться на межведомственном уровне, таким образом у них будет возможность получать только проверенную информацию, четко понимать реальную ситуацию и не становиться жертвой дезинформации.

Ранее сообщалось, что спасатели контролируют пожарную обстановку в Подмосковье с воздуха.