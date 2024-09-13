Спасатели контролируют пожарную обстановку в Подмосковье с воздуха

На всей территории Подмосковья действует четвертый класс пожарной опасности, а в некоторых лесничествах обстановка еще более критическая — там установился самый высокий — пятый — класс пожарной опасности.

В связи с этим спасатели регулярно мониторят обстановку с воздуха, напомнили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас». Ежедневно на воздушную разведку вылетает авиационная поисково-спасательная группа. При обнаружении возгорания информация о нем поступает дежурному в течение трех минут.

После этого на место оперативно направляют пожарные расчеты. Подобная система реагирования позволяет потушить природный пожар на начальной стадии и не допустить распространения огня, отметил замначальника поисково-спасательного отряда № 1 Юрий Объедков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в Московской области.