Депутат Слуцкий считает необходимым депортировать из России не знающих русский язык мигрантов

По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, из нашей страны необходимо депортировать мигрантов, которые не знают русского языка. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что в случае признания недействительным сертификата о знании русского языка у мигранта, получившего разрешение на работу или вид на жительство можно будет отправить домой.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект, предусматривающий такую меру, внесен в Госдуму.

Ранее сообщалось, что около 30 водителей-мигрантов привлекли к ответственности в ходе рейда в Нижнем Новгороде, из которых 15 человек - за отсутствие водительских прав, 12 — за предпринимательскую деятельность без наличия лицензии и один — за управление автомобилем с незаконной расцветкой такси.