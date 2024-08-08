По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, за каждым военным преступлением, совершаемым киевским режимом, стоит коллективный Запад. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что все они, кто создал в Незалежной антироссийский плацдарм, кто инструктировал и поставлял вооружение бандеровскому режиму, являются прямыми соучастниками убийств мирных граждан в Курской области.

По мнению парламентария, украинский лидер Владимир Зеленский таким образом продемонстрировал предлагавшему перемирие французскому президенту Эммануэлю Макрону звериный оскал.

Ранее сообщалось, что атакой на Курскую область Киев хотел сорвать поставки отечественного газа в Европу.