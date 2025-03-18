По словам депутата нижней палаты парламента, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, инициатива установить контроль над ключевым портом всей Незалежной, находящимся в Одессе, несколько поспешная, так как от него не будет толку, если Россия не контролирует всю Одесскую область. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что не разделяет всеобщей эйфории от заявлений главы Белого дома Дональда Трампа по поводу украинского конфликта. Так, Вашингтон продолжает поставки вооружения Киеву, а сделки по сырьевым ресурсам Незалежной, атомным станциям и прочему — это стремление получить их в собственность.

По мнению парламентария, собственно одесский порт, если понадобится России, то войска смогут взять его и без помощи американцев. Так, Одесская область, Николаевская, Харьковская, Днепропетровская, по сути, являются Новороссией, вошедшей в состав России в результате русско-турецких войн благодаря заслугам Потемкина, Суворова, Ушакова.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского опасаются передачи одесского порта России.