Депутат Соболев считает нужным воссоздать ставку верховного главнокомандующего

По словам депутата нижней палаты парламента, генерал-лейтенанта в отставке Виктора Соболева, в нашей стране следует создать единое централизованное управление войсками и предприятиями ОПК, аналогичное ставке верховного главнокомандующего времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что следует тщательнее планировать операции на линии фронта и лучше обеспечивать войска всем необходимым. Кроме того, важно установить ответственность командующих всех степеней за выполнение или срыв выполнения задачи.

По мнению парламентария, также стоит установить железную дисциплину в воинских частях.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал о начале боевых действий за Угледар.