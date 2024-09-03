По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, агония киевского режима находится на своей наивысшей точке на фоне попытки атаки на Курскую область. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что командование украинской армией бросило на данную авантюру наиболее подготовленных и профессиональных бойцов, которые в настоящее время несут потери и вскоре будут уничтожены. К тому же данная переброска «оголила» прочие участки фронта, где на данный момент украинская армия терпит поражение, а российская, напротив, демонстрирует весьма серьезные успехи.

По мнению парламентария, на сегодняшний день у киевского режима отсутствует возможность быстро перебрасывать войска, поскольку они полностью исчерпали весь мобилизационный ресурс. При этом украинский лидер ни за что не отдаст приказ отступать, бросая все новые силы в мясорубку и уничтожая собственный народ. Это неизбежно приведет к ответу перед Международным трибуналом.

Ранее Минобороны США признало успехи российской армии на красноармейском направлении.