По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, практически ежедневно российская ПВО успешно борется с атаками дальнобойных беспилотников ВСУ по территории России, следовательно, разрешение Киеву бить западными ракетами по России абсолютно на поле боя не изменит, потому как ПВО будет сбивать снаряды на линии фронта. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что ни одна ПВО в мире не может на 100% перекрыть безопасно территорию, однако какого-либо существенного ущерба данные удары российской стороне не нанесут.

По мнению парламентария, сплоченный народ России выстоит перед любимыми напастями и не отступит, а Вооруженные Силы РФ делают сегодня победоносные шаги.

Он подчеркнул, что в случае перехода черты противником и применения им более мощного оружия российская армия непременно ответит тем же, закончив этот конфликт всего за несколько часов.

Ранее сообщалось, что Киев почти израсходовал переданные ему ракеты ATACMS.