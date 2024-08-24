Начались поиски возможных сообщников осужденных, захвативших заложников в ИК-19

Следствие выясняет, были ли у четверых заключенных, взявших накануне в заложники сотрудников исправительной колонии No 19 в Волгоградской области, сообщники. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные, полученные от правоохранительных органов.

Следователи пытаются установить личности возможных сообщников четырех заключенных, которые захватили заложников исправительной колонии в пятницу, 23 августа 2024 года. Соответствующей информацией поделился источник агентства. Он также отметил, что сейчас определяется их круг общения на свободе.

В результате нападения на ИК-19 в Волгоградской области пострадали и погибли несколько человек. Многие находятся в реанимации.

Ранее следователи начали проводить допросы заключенных и сотрудников колонии после захвата заложников. В частности, они пытаются выяснить, как к осужденным попало холодное оружие, средства связи и другие запрещенные предметы.