Версия о том, что первый истребитель F-16 в Незалежной мог быть уничтожен «дружественным огнем» зенитно-ракетного комплекса Patriot, шокирует и Киев, и Запад. Депутат нижней палаты парламента Андрей Свинцов рассказал о возможных причинах крушения американского истребителя и вероятном развитии событий. Об этом сообщил Life.ru.

По его словам, данный инцидент сделает использование F-16 для украинской армии невозможным, потому как все самолеты рискуют быть сбитыми собственными системами ПВО. Кроме того, потеря Незалежной F 16 продемонстрировала вообще чудовищную уязвимость данных самолетов, то есть эти истребители даже не оборудованы системой «свой-чужой», не позволяющей американским и европейским системам ПВО сбивать американские и европейские самолеты.

Парламентарий подчеркнул, что шок западных специалистов в том, что теперь F-16 является фактически просто металлолом, мусором, который будет пылиться в ангарах. Таким образом, вся пляска, длящаяся больше года вокруг F-16, буквально в первый же день военного применения в реальном бою показала, что все это полнейший пшик. И у Киева больше нет никаких сказок и прибауток, которые они рассказывают и украинцам, и Западу для того, чтобы выбивать все новые и новые деньги для фактически расхищения разворовывания и просто издевательства над народом Незалежной.

Ранее также кинорежиссер Тигран Кеосаян заявил, что уничтожение F-16 на Украине показало отсутствие у Зеленского спасительных рецептов.