По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, жителям нашей страны нужно максимально помогать фронту после массированного налета дронов украинской армии на столичный регион. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что удары БПЛА стали истеричной реакцией киевского режима на успехи российской армии на линии боевого соприкосновения. Однако победу можно приблизить только общими усилиями.

Ранее эксперт Поликарпов заявил, что Россия нанесла ответный ночной удар по Киеву за атаку БПЛА.