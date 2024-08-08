По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, попытки украинских военных прорваться через российско-украинскую границу и участившиеся атаки беспилотников в российских городах свидетельствуют об агонии киевского режима. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что нападения и провокации со стороны неонацистов можно назвать жестом отчаяния, и ради заголовков в западной прессе они готовы уничтожать своих бойцов в «мясных штурмах», напрасно считая, что подобными действиями смогут улучшить свои позиции перед переговорами.

По мнению парламентария, киевский режим совершенно не помнит историю, что именно в Курске советская армия окончательно сломала хребет гитлеровских войск, и их преемников ждет та же судьба.

Он подчеркнул, что чем больше таких выпадов, тем ближе Незалежная к прекращению своего существования.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков назвал две цели вторжения украинской армии в Курскую область.