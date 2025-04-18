По словам депутата нижней палаты парламента Анатолия Вассермана, большая часть жителей Незалежной в возрасте от 18 до 24 лет вряд ли согласится подписать «молодежные контракты» с украинской армией. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что тем не менее среди представителей молодого поколения все же найдутся те, кто решит заключить подобную сделку, например любители легких денег.

По мнению парламентария, также контракты может заключить часть молодежи, более подверженная распространяемой киевским режимом пропаганде. Многие также планируют заработать на фронте.

Он подчеркнул, что киевский режим развернул мощную агитацию вокруг формулы «Украина — не Россия», и заметная часть украинцев действительно в это верит.

Ранее сообщалось, что Зеленский расширит контракт для 18-летних юношей.