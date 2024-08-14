По словам депутата нижней палаты парламента Анатолия Вассермана, Незалежная давно превратилась из государства в террористическую организацию, таким не объявляют войну. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он отметил, что украинские глобалисты уже долгое время упорно доказывают истинную сущность Киева, поэтому объявлять Украине войну — много чести.

Также депутат Дмитрий Заварзин ранее заявил, что России не имеет смысла объявлять войну после атаки украинских войск на Курскую область в условиях проведения спецоперации. Так, Вооруженные силы РФ самостоятельно разберутся с этой проблемой, поскольку имеют достаточно сил и средств.

Ранее сообщалось, что продвижение ВСУ в Курской области полностью парализовано.