«Группа Аида»: продвижение ВСУ в Курской области полностью парализовано

«Группа Аида», выдвинувшаяся накануне в Курскую область на помощь ВС РФ и добровольческим отрядам докладывает обстановку в районе ведения боевых действий. Как сообщается в паблике группы в соцсетях, в данный момент украинские боевики изо всех сил стараются удержать то, что заняли.

Однако им осталось недолго, так как российские штурмовые группы с районе Суджы приступили к выполнению задач по освобождению захваченных накануне противником российских населенных пунктов.

«Бои продолжаются даже ночью.Резерв противника в Сумской области щедро расщепляет на атомы наша авиация.Идет охота за НАТОвской техникой (привет Бундестагу остальным)», — приводится в публикации.

Отмечается, что самые интенсивные бои по отбросу вражеских формирований за линию госграницы начнутся с рассветом.

«Будем гнать до Сумской области, а там может и прогуляемся дальше. Мы не возражаем. Наоборот, только поддерживаем», — подчеркнули в добровольческой группе.

Ранее сообщалось, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.